Der Unflätige

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Das Leben könnte so leicht sein, wenn jeder annähme, dass sich andere womöglich auch was denken … Kleines Beispiel vom gestrigen Rosenmontag, ganz unlustig: Da rollt ein Auto in einen Bereich, der eigentlich Taxen und Fußgängern vorbehalten ist. Ein Mann, der die 50 schon überschritten hat, brüllt los. Er schreit, dass man hier nicht fahren dürfe. Und was für Idioten das seien, die es dennoch täten.

Zu dem Zeitpunkt ist den anderen Fußgängern längst klar, warum das Auto hier lang schleicht: Jemand fährt einen betagten Angehörigen zur Impfstelle. Und schon allein wegen der Schneeglätte ist es sinnvoll, bis vor den Eingang zu rollen. Niemand möchte doch, dass eine Person aus der Gruppe Ü80 statt zum Impfen ins Krankenhaus kommt – womöglich mit Oberschenkelhalsbruch nach einem Sturz angesichts der Schneeglätte.

Der Schreihals hat inzwischen auch gemerkt, dass es einen Grund für das Befahren dieser paar Meter gibt. Aber niemand hat gehört, ob er sich bei den Menschen im Wagen entschuldigt hätte.

Wahrscheinlich ist aus seiner Sicht die Stadt schuld an seinem Ausraster: Da müsste wohl ein Schild mit Ausnahmegenehmigung hin. Nein, das ist nicht mein Ernst.

Also: Wenn wir alle immer noch mal ganz kurz in die Rolle des Gegenüber schlüpfen würden, ehe wir ihn für dumm und doof erklären, hätten wir es alle leichter. Es gibt da nur ein Problem: Bei dem Brüller ist mir trotz reiflicher Überlegung nichts eingefallen, was für ihn spräche. Früher nannte man diese Art seines Umgangs unflätig. Schade eigentlich, dass dieses Wort kaum noch gebräuchlich ist. g.sommer@tlz.de