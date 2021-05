Ein besonderer Jahrgang

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Gestern Mittag wurde es plötzlich laut vor der Redaktion. Fünf junge Frauen machten mit „Abi 2021“-Rufen am Rande des Platzes auf sich aufmerksam. Und ein paar Autofahrer hupten – freundlich.

Der kurze Auftritt ist nicht vergleichbar mit dem, was Abiturjahrgänge vor Corona auf die Beine stellen konnten: schulisch und außerschulisch. Und natürlich machen nicht nur die Abiturjahrgänge diese Erfahrung. Alle Jugendlichen, die in diesem Frühsommer die Schule verlassen werden, haben seit März 2020 vieles ganz anders erlebt als die Abschlussjahrgänge zuvor. Und bei alledem ist vieles auf der Strecke geblieben: nicht nur die Traditionen, die zu den letzten Schulwochen gehören. Es war an Gemeinschaftserlebnissen sehr viel weniger möglich. Das Lernen im Verbund ist so wichtig – und zwar über den reinen Schulstoff hinaus.

Dieser Corona-Abschlussjahrgang wird – unabhängig von der Schulform – ein ganz besonderer sein. Wie werden wohl diejenigen, die es betrifft, in zehn, 20 oder

30 Jahren über diese Zeit reden? Was wird an Erinnerung bleiben mit Blick auf Klassenverband, beste Freunde und herausragende Lehrkräfte? Sicherlich werden solche Erinnerungen unterschiedlich ausfallen. Aber gemeinsam ist allen, die in diesen Zeiten Abschluss machen, diese besondere Herausforderung zu erleben. Ich wünsche ihnen, dass diese Zeit nicht aufs Gemüt schlägt und dass es wieder – wie im Lied – heißen kann: Lass doch der Jugend ihren Lauf … g.sommer@tlz.de