Ein Grund zum Feiern

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Dieser Pfingstsonntag fällt auf den 23. Mai, und an diesem Tag wird zugleich unser Grundgesetz 72 Jahre alt. Dieser Sonntag ist also der Geburtstag des Landes, in dem wir leben.

Enrico Brissa, der das Buch „Flagge zeigen“ geschrieben hat, formuliert zum Grundgesetz: „Wir sollten diesen wichtigen Tag bewusster feiern, seine Symbolik und auch Schwarz-Rot-Gold mehr in unseren Alltag integrieren. Denn damit und mit mutigem Flaggezeigen können wir unser Zusammengehörigkeitsgefühl und den Sinn für das Ganze stärken.

Alle, die an unseren freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaat und an das Grundgesetz als sein verfassungsrechtliches Fundament glauben, müssen tätig werden und aktiv für das werben, was man nie für selbstverständlich nehmen sollte: unsere freiheitliche demokratische Grundordnung. Dabei geht es um nichts anderes als einen symbolischen Verfassungsschutz.“

Enrico Brissa ist hierzulande auch deshalb bekannt, weil er sich als junger Jurist maßgeblich dafür eingesetzt hat, dass Josef Ritter von Gadolla, dem Retter von Gotha, Jahrzehnte nach der Hinrichtung doch noch Gerechtigkeit widerfahren ist. Gadolla wurde zum Opfer derer, für die die Menschenwürde eben gerade nicht unantastbar war und die ihrem Wahn von Herrschaft und Kriegsgelüst alles unterordneten.

Das Grundgesetz zeigt seit 1949 einen ganz anderen Weg auf – und bildet das Fundament für die rechtsstaatliche Ordnung der Bundesrepublik. Das sollten wir immer wieder feiern. g.sommer@tlz.de