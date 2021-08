Feucht und herbstlich

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Es ist ja nicht nur so, dass es jetzt abends schon wieder viel früher dunkel wird als im Hochsommer. Mit dem Wetter, das nunmehr Einzug gehalten wird, werden wir auch daran erinnert, dass sich nun alles Richtung Frühherbst entwickelt.

Der anhaltende Niederschlag mag gut sein, weil trotz aller Feuchtigkeit in diesem Jahr die Erde noch nicht genug vom Regen hat. Bloß denken wir aus gutem Grund und aus bitterer Erfahrung bei anhaltendem Schütten an Not- und Katastrophenlagen.

Heutzutage drängen sich beim Sturzregen immer gleich Sorgen auf, die weit darüber hinausgehen, wo wohl der Regenschirm steht und ob die Gummistiefel noch dicht sind. Die Fragen lauten: Wie schnell steigen die Fluten? Wann treten Bäche und Flüsse über ihre Ufer? Wann und wo rutschen Schlammlawinen von höher gelegenen Feldern durch Wohngebiete? Laufen schon wieder Keller voll? Gibt es Probleme mit der Kanalisation? All diese Überlegungen schleichen sich jetzt mit ein, weil eben ein Sturzbach vom Himmel jetzt öfter mal zur Gefahr werden kann. Und das auch noch schneller als wir das wahrhaben wollen.

Sind zu viele extreme Wetterlagen, heißt es. Und auf Zeichen der Veränderungen sollten wir klugerweise reagieren. Aber? Wenn die Rede vom Wetter zum Klima wechselt, beginnt der Streit. Weil eben manche nichts ändern wollen, was gar mit Einschränkungen verbunden ist. Streit schützt nicht vor Gefahr … Immerhin: Auf den Spätsommer dürfen wir uns so oder so freuen. g.sommer@tlz.de