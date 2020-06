Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Es war am 17. März 1990: Da sah ich zum ersten Mal jenes Gebäude mitten in Gotha, das damals in einem weithin ruinösen Zustand war. Wie so viele Häuser, denen damals beim ersten Blick eigentlich keine große Zukunft mehr zuzutrauen war, ist es auch hier ganz anders gekommen: Das Gebäude, von dem die Rede ist, beherbergt jetzt Deutschlands Bibliothek des Jahres. Gratulation.

Und wenn Sie als treue Leserinnen und Leser jetzt denken: Da war doch was?! Ja, da war was: Im vergangenen Herbst ist eben diese Gothaer Stadtbibliothek bereits als Thüringer Bibliothek des Jahres gewürdigt worden, sodass sie aktuell gleich zwei Titel führen darf. Glückwunsch auch dazu.

Was das alles bedeutet, kann ich nicht nur journalistisch einschätzen: Ich bin auch seit Langem Jurymitglied auf Landesebene.

Frank Simon-Ritz, Direktor der Bauhaus-Unibibliothek Weimar und jahrelang vielfältig engagiert im Bibliotheksverbandswesen bis hin zur höchsten Bundesebene, hat mir dann auch gleich geschrieben, dass es in diesem Fall „Grund zum Jubilieren“ gebe. Ja. Und zwar auch deshalb, weil die Gothaer Stadtbibliothek als erste Bibliothek Thüringens diese Auszeichnung auf Bundesebene erhält.

Und Milena Pfafferott, die jetzige Landesvorsitzende des Verbandes, sowie Sabine Brunner von der Landesfachstelle der öffentlichen Bibliotheken waren ebenfalls ganz aus dem Häuschen, wenn ich das mal so formulieren darf.

Coronabedingt wird es zwar in diesem Jahr keinen Thüringer Bibliothekstag geben, durchaus aber die Kür für den Bibliothekspreis im Lande. Dieser Preis wird vor allem auch durch die Sparkassen-Kulturstiftung ermöglicht. Und ich bin schon gespannt, was sich unter besonderen Umständen an Neuem tut in den Bibliotheken im Land.

Jetzt aber gehen erst mal die besten Glückwünsche nach Gotha.

Bibliothek des Jahres steht in Gotha