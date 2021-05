Gute Verbindungen

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen , liebe Leser. 195 Jahre US-Generalkonsulat Leipzig: Das ist jetzt natürlich kein rundes Jubiläum im eigentlichen Sinne. Aber es ist eine Erinnerung wert.

Am 22. Mai 1826 wurde das erste US-Konsulat in hiesigen Gefilden eröffnet. Weil Leipzig Handelszentrum war, fiel die Wahl auf jene Stadt. Der erste Konsul hieß Christian Friedrich Göhring und war für das damalige Königreich Sachsen zuständig. Und natürlich wollten viele andere Kleinstaaten nicht zurückstehen, weswegen es bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 13 weitere amerikanische Konsularvertretungen im heutigen Mitteldeutschland gab – von A wie Annaberg bis Z wie Zittau.

Das heutige Thüringen war mit Erfurt, Gera, Sonneberg und Weimar konsularisch gut ausgestattet. Die meisten Konsuln waren seinerzeit Amerikaner deutscher Abstammung. Dann kamen zwei Kriege; auch in der DDR war eine Konsulatsvertretung der US-Amerikaner in Leipzig nicht denkbar.

In diesem März lag die Wiederaufnahme solche Beziehungen 30 Jahre zurück. Und wie so vieles konnte auch dies nicht gefeiert werden in der Art, wie sich so ein Jahrestag eigentlich gefeiert gehört – zumal jetzt, wo die deutsch-amerikanischen Beziehungen wieder ein wenig näher und offener werden können, ohne dass gleich ein Donald Trump reingrätscht.

Insofern erinnere ich hier gerne an den Auftakt vor 195 Jahren und freue mich auf die Feier 2026.

g.sommer@tlz.de