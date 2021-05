Hundekunde gefragt

Gerlinde Sommer wird schon bald wieder von einem Vierbeiner begleitet.

Wenn alles so kommt, wie es kommen soll, werde ich absehbar wieder mit Mops unterwegs sein dürfen. Erst vor wenigen Tagen hat die Züchterin den jüngsten Wurf vermelden können; und jetzt schickt sie mir bisweilen kurze Filmchen, die zeigen, wie es der kleinen Rasselbande geht. Noch sind die Äuglein zu und der Tagesablauf besteht vor allem aus zweierlei: trinken und schlafen.

Zu meinem Leben gehörten immer schon Hunde. Nach dem plötzlichen Tod von „Paula von der Eulenburg“ vor bald anderthalb Jahren war da vor allem Trauer. Aber im Herbst 2020 machte ich mich auf die Suche und fand schließlich eine Züchterin, die ihre Aufgabe sehr ernst nimmt. Wollen wir also hoffen, dass in den nächsten Wochen alles gut geht und das mir zugedachte Hundchen prächtig gedeiht. Und später gehen wir in die Hundeschule, obwohl das hier noch nicht Pflicht ist.

In Niedersachsen gibt es bereits den Hunde-Führerschein. In Baden-Württemberg wurde er jüngst im Koalitionsvertrag vereinbart. Und nun werde ich immer gefragt, was ich davon hielte – und in der Frage schwingt mit: Das ist doch Quatsch?! Nein. Aufklärung und Schulung von Hundehaltern – also ein Sachkundenachweis – sind nicht verkehrt. Der Mops ist selbst kein Beißer. Aber Halter sollten wissen, wie so ein Tier zu behandeln ist. Und jeder Hund ist anders. Ich hoffe also, dass ich eine Welpenschule finde, die uns zu gegebener Zeit aufnimmt, auch wenn in Thüringen Sachkunde noch kein Thema ist. Lernen schadet ja nie.

