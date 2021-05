Kreative Lösungen gefragt

Gerlinde Sommer über eine hemdsärmelige Auslegung von Außengastronomie.

Es geht jetzt an vielen Orten wieder vieles, was so lange nicht möglich war. Zum Beispiel die Schifffahrt. Ich nehme mal ein Beispiel von der Mosel, weil da die Inzidenzen schon einige Tage tiefer liegen und deshalb die Ausflugsdampfer wieder ablegen können. Natürlich nur mit NMM. Das ist ja neben den Aha-Regeln oder der berühmten Thüringerin „Tina“ auch so eine Abkürzung, ohne die wir nicht mehr auskommen.

Tina steht für Testen, Impfen, Nachverfolgen und die Aha-Regeln. Aha bedeutet Abstand, Hygiene und Alltagsmasken, also inzwischen eher Aho wegen der OP-Masken. Sei’s drum. Und NMM bedeutet in diesem Zusammenhang: Negativtest, Mindestabstand und Maske. NMM – das ist die Mindestvoraussetzung beim Gang auf die Schiffe. Und solange es dort halt nur Außengastronomie geben darf und zugleich mit weniger freundlichem Wetter zu rechnen ist, scheint Kreativität besonders gefragt. So sagt einer, der an der Mosel zuständig ist, wie sich das mit der Außengastronomie bewerkstelligen lasse angesichts der großen Schiebetüren an beiden Schiffsseiten: Die schieben wir auf, dann ist das Außengastronomie über die ganze Schiffsbreite mit einem Dach. Bei Regenschauer bleiben die Leute trocken …

Kann natürlich sein, dass das eine etwas hemdsärmelige Auslegung von Außengastronomie ist. Aber wünschen wir uns nicht alle, dass bei aller Vorsicht, die weiterhin nötig scheint, das kreative Ermöglichen nicht zu kurz kommen darf?! In diesem Sinne: Gutes Gelingen.

