Mittendurch, mittendrin

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser.

Wie wirkt die Teilung nach? Das ist eine Frage, die wir uns in diesen Tagen, da der Termin des Mauerbaus 60 Jahre zurückliegt, immer wieder stellen. Der Tag des Mauerfalls liegt bald 32 Jahr zurück und dennoch ist eben nicht narbenfrei zusammengewachsen, was zusammengehört oder doch zusammengehören sollte.

Die Bundesstiftung Aufarbeitung hat solche Daten im Blick und am heutigen Dienstag feiert der Dokumentarfilm „Mielke und die Mauer“ auf dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale in der Berliner Normannenstraße Premiere. Der Film beleuchtet, so heißt es, die Rolle der Staatssicherheit im Grenzregime der DDR. Gezeigt werde auch, wie sich die Macht von Mielkes Ministerium durch den Mauerbau vergrößerte.

Die Mauer schloss das letzte Schlupfloch. Die innerdeutsche Grenze war früher dicht. All das hat Spuren hinterlassen und wirkt nach. Darüber berichten wir in der Serie „Begegnungen an der Grenze“ und wir suchen das Gespräch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Die TLZ lädt am Montag, 16. August, von 10 bis 12 Uhr in die Löbderstraße Ecke Nonnenplan am Holzmarkt in Jena ein, um über Teilungsfolgen zu sprechen. Am Donnerstag, 16. August, sind wir von 10 bis 12 Uhr vor der Wilhelmstraße 14 in Heiligenstadt im Gespräch mit Lesern, Zeitzeugen und Experten. Wir laden Sie recht herzlich ein zu diesen kleinen, coronakonformen Freiluftveranstaltungen. Unser Infomobil macht übrigens jeweils von 9 bis 14 Uhr an den angegebenen Orten Halt. g.sommer@tlz.de