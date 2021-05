Sonntags bei den Reden

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Seitdem ich in Weimar bin, gehören die Weimarer Reden zu den festen Terminen an den Märzsonntagen. Meist saß ich ziemlich weit vorn im Theaterparkett, um zuzuhören und zu notieren, was vorgetragen wurde. Zuvor hatte ich meist schon an der Begrüßung des Gastes im Intendantenzimmer teilgenommen, da diese Zeitung von Anbeginn die Weimarer Reden begleitet.

Vergangenes Jahr war nach zwei von drei Reden Schluss. Der einstige Minister Töpfer konnte wegen Corona nicht vor dem ausverkauften Saal sprechen. Und 2021 ist immer noch alles anders: Die Reden wurden vom März in den Mai verlegt, hoffend, dass dann wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein würden. Aber der Auftakt fand dann doch am heimischen Esstisch statt: digital. Dabei wäre gerade das, worüber Migrationsforscherin Naika Foroutan sprach, manche Nachfrage aus dem Publikum wert gewesen. Und die Professorin selbst machte deutlich, wie wichtig ihr dieser Austausch mit den Menschen ist. Aber alles ist besser als eine Absage solcher Formate.

Für „Pragmatismus in der Pandemie“ wird am Pfingstsonntag,

23. Mai, der Virologe Hendrik Streeck plädieren. Er wolle aufzeigen, warum die Gesellschaft lernen muss, mit dem Virus zu leben, und wie sich dies umsetzen lässt. Sie können dabei sein: Tickets für den Livestream sind buchbar auf: www.nationaltheater-weimar.de

g.sommer@tlz.de