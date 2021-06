Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Wer viel in der Welt herumgekommen ist, der kennt das: Es gibt Unterkünfte ganz unterschiedlicher Qualität, auch wenn sie alle als top angepriesen wurden.

Das hat sicherlich nicht nur damit zu tun, dass unser Sterne-System keine Gültigkeit auf der ganzen Welt hat. Oder wie ein Freund sagt: Manchmal werden damit wohl nur die Sterne angepriesen, die über der Unterkunft zu sehen sind.

Nun: So schlimm muss es nicht kommen. Und in gewissen Regionen muss einfach damit gerechnet werden, dass sich einige Krabbeltierchen ganz schnell verkriechen, sobald im Bad das Licht eingeschaltet wird. Wer das nicht ertragen kann, muss einfach die Augen geschlossen halten.

Tierische Begegnungen auf Reisen können ja durchaus von besonderer Bedeutung sein. Im positiven wie im negativen Sinne. Eine Freundin würde bei jeder Spinne in der Zimmerecke einen Schreianfall kriegen. Aber noch heute schwärmt sie zu Recht von ihrem Urlaub in Afrika, als sie von ihrer Lodge aus große wilde Tiere beobachten konnte, die sich bis auf wenige (?) Meter näherten.

Vielleicht waren es auch 50 Meter oder so … Stelle ich mir interessant vor. Habe ich bisher nicht erlebt. Eine Meerschweinchenzucht auf fast 4000 Metern Höhe in Peru war für mich exotisch. Und die Eichhörnchen in Manhattan werde ich auch nie vergessen. Und zwar deshalb, weil sie unheimlich frech waren.

Auf meiner ersten Griechenlandreise beobachteten wir abends Ratten -- und waren froh, dass wir weit weg von ihnen unseren Schlafplatz am Strand hatten. Bloß gut, dass sie dorthin nicht kamen … Vielleicht hatten Sie, liebe Leserinnen und liebe Leser, ja mal eine besonders tierische Begegnung im Urlaub. Dann schreiben Sie mir bitte. g.sommer@tlz.de