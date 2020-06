Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Alles neu?!

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Die Liebe der Deutschen zu Baumärkten ist legendär. Und in den vergangenen drei Monaten ist diese Verbindung noch sehr viel enger geworden. Von Anfang an galten diese Läden als systemrelevant. Womöglich muss sogar gesagt werden, diese Geschäfte sind Teil des Systems. Eine Stütze in dieser besonderen, dieser schwierigen Zeit waren sie allemal und sind es weiterhin.

Wenn wir im Bekanntenkreis herumfragen, zeigt sich schnell: Viele Paare und Familien haben in den vergangenen Wochen gemalert oder neue Tapeten geklebt. Und wie es so ist: Es beginnt mit der leicht festzustellenden Notwendigkeit, dass die Küchenwände eine Auffrischung benötigen.

Dann geht es mit kritischem Blick durch die anderen Räume... Das Ergebnis: Das ist kein Vorhaben für einen halben Tag... Und schwierig wird es, wenn sich beim Gang durch die Wandschmuckabteilung zeigt, dass der Tapetenwechsel heutzutage mit großen Mustern verbunden ist. Da ist der Laie als Raufaser-Gelegenheitsankleber schnell überfordert. Es gibt ja nicht umsonst Fachleute für dieses Handwerk...

Während noch überlegt wird, ob dennoch der Umgang mit der Mustertapete gewagt werden soll, überlegt die Familie schon, ob nicht eigentlich längst über ein neues Lichtkonzept nachgedacht werden sollte. Es geht nicht mehr um einzelne Lampen und Leuchten... Viel Spaß beim Renovieren. Oder beim Genießen, falls Sie schon fertig sind...

Gerlinde Sommers Weblog lädt

zu „Gedankenreisen“ ein:

