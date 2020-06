Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Altbekanntes neu

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Als ich zum ersten Mal ,OMG‘ las, wusste ich noch nicht, dass das die Abkürzung für ,O my god‘ ist – immerhin ist die Übersetzung nicht schwer.

Mittlerweile gibt es eine ganze Menge solcher Buchstabensalate, die für einen ganzen Satz stehen. Gerade jene Menschen, die sich viele Kurznachrichten senden, mögen diese Stummeleien, wie ich sie nennen will, fast noch mehr als ihr Heer von Emojis … – also diese Piktogramme, wie wir sie einst nur aus dem Sport kannten und die nun Gefühle spiegeln sollen.

Die für mich neueste Abkürzung ist ,Nimby‘. Könnte eine Stadt in Dänemark sein, steht aber für

,Not in my backyard‘ und bedeutet wortwörtlich übersetzt: Nicht in meinem Hinterhof. Gemeint ist aber eher: Nicht auf meinem Gelände. Nicht bei mir. Nicht mit mir.

Und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, das ließe sich noch bestimmt leichter zum Ausdruck bringen, kann ich Ihnen nur recht geben.

Hierzulande heißt es statt ,Nimby‘ viel leichter und verständlicher ,Sankt-Florians-Prinzip‘. Womöglich müssten wir es mit SFP abkürzen, damit es heutiger klingt. Gemeint ist aber nach alter Sitte: Lieber Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andere an.

Das klingt hart und ist auch so gemeint. Beim Unausweichlichen möchte nicht jeder gleich rufen: Wenn es sein muss, dann halt bei mir … Lieber hoffen wir, dass der Kelch an uns vorübergeht. Das ist menschlich und bisweilen allzu menschlich.

