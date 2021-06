Unter uns gesagt: Ausblick

Gerlinde Sommer zum Tage

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Kennen Sie das? Eigentlich scheint alles gut – und doch nistet sich eine fortwährende Unzufriedenheit ein. Bei einem guten Freund ist das der Fall. Viele sagen ihm, dass er es doch bestens getroffen habe: Familie, Wohnsituation, Arbeit. Alles in Ordnung. Und doch ist er unruhig. Fühlt sich unwohl. Ja, ja, lästern manche: Das ist wohl die Lebenskrise in der Mitte, wenn die Jugend definitiv zu Ende ist. Natürlich hört er das nicht gern. Vielleicht auch deshalb, weil etwas dran ist an diesem Gerede. Seine Frau hat ihn irgendwann zum Arzt geschickt. Der untersuchte, was es zu untersuchen gibt in so einem Fall. Gefunden wurde nichts, sagt er. Aber von diesem Ergebnis geht ja diese Unruhe nicht weg. Manchmal würde er gerne alles ganz anders machen. Zugleich fühlt er sich schon von kleinen Entscheidungen überfordert.

Als wir uns darüber unterhielten, nur zu zweit, wurde offenkundig, dass ihn diese Unruhe schon durch die Jugend begleitet hatte. Natürlich der damaligen Situation entsprechend. Mit seiner Schullaufbahn war er noch einigermaßen zufrieden gewesen, aber bei der Berufsentscheidung fühlte er sich unsicher und ging letztlich den vermeintlich sicheren Weg. Inzwischen befindet er sich aber in einer Art Sackgasse. Nur: Etwas anderes beginnen, das würde bedeuten, dass er sich auf unsicheres Terrain begeben müsste. Eigentlich wolle er das seiner Familie nicht antun, sagte er.

Meine Frage war einfach: Geht es wirklich um die Familie oder doch eher um eine Ausrede, um die Veränderung weiter hinauszuschieben? Im ersten Moment war er richtig sauer. Nach dem Motto: Was erlaubst du dir denn? Ein paar Tage später haben wir an das Gespräch angeknüpft. Und nun, denke ich, gibt es für ihn einen Ausblick. Aber solche Entscheidungen muss jemand letztlich selbst treffen. Ob dann die Unruhe nachlässt? Es gibt, heißt es, selten ein richtiges Leben im falschen … g.sommer@tlz.de