Unter uns gesagt: Beeindruckende Personen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Es gibt im Laufe eines längeren Journalistinnenlebens einige Politiker, die auf die eine oder andere Weise Eindruck machen. Und zwar nicht vorrangig politisch, sondern wegen ihrer Art.

Es gibt Bundespolitiker, die sich beim Besuch draußen im Land oder vor Ort, wie sie das nennen, sehr von oben herab benehmen. Und es zeigt sich auch: Nicht jeder hat eine sonderlich gute Kinderstube genossen. Als negatives Beispiel ist mir da Gerhard Schröder bei einem seiner Weimar-Besuche in Erinnerung geblieben, als er eine Kollegin und mich draußen vor der Tür warten ließ, drinnen laut Witze machte und nachher keine Zeit oder keine Lust mehr für ein ernsthaftes Gespräch hatte.

Als ich mal im Tross von Helmut Kohl im Herbst 1990 in Gotha mit dabei war, konnte jeder seine Fokussiertheit spüren. Es ließe sich auch sagen: Er sah nur, wen er sehen wollte. Das zu erleben war interessant. Richard von Weizsäcker erlebte ich bei seinem Gothaer Besuch zu der Zeit, als er Bundespräsident war, im Schloss Friedenstein als nahbar; ganz ähnlich dann später in Weimar Horst Köhler. Sehr fokussiert und zugewandt war Angela Merkel bei unserem Gespräch einst in Eisenach noch vor ihrer Kanzlerschaft.

Klar in den Aussagen und zugleich zugewandt war Thomas Oppermann, als ich ihn mal in einem Bundestagswahlkampf in Erfurt zu einem Gespräch traf. Er ist mir in guter Erinnerung geblieben, weil er kritische Fragen deutlich parierte und nicht mit Versatzstücken antwortete. Als ich jetzt von seinem Tod hörte, ging mir das nahe. Auch wegen der Plötzlichkeit, mit der sein Leben endete. Er wird in der politischen Landschaft fehlen.

Thüringer Politiker bestürzt über Tod von Bundestagsvizepräsidenten

Kontakt: g.sommer