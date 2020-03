Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Bevorzugte Behandlung

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Am 8. März ist Frauentag. Und da werden gerne Sonntagsreden gehalten. Das passt in diesem Jahr besonders gut. Den Frauen wird versichert, wie wichtig sie für das Gemeinwesen sind – und dass es durchaus gemein ist, wenn sie als Wesen weniger gut behandelt werden als Männer. Etwa bei der Entlohnung. Eigentlich müsste gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Aber es finden sich immer Möglichkeiten, Gleiches als ungleich darzustellen.

In einer aktuellen Umfrage gab jede fünfte Frau an, dass das geschlechterspezifische Lohngefälle vermutlich niemals verschwinden werde. Und zwei von fünf Frauen nehmen an, die Lohnlücke werden sich irgendwann innerhalb von elf bis 50 Jahren schließen… Das lässt sich nur noch als blanke Ironie verstehen, denn gerecht kann all dies nicht sein.

Ich für meinen Teil nehme an, dass sich diese Lücke schon deshalb nicht schließen wird, weil es nach wie vor heftigen Beifall für Menschen gibt, die finden, dass Frauen nicht in gleicher Weise wie Männer partizipieren sollen.

Nehmen wir Herrn M, der sich anschickt, die Frauen AKK und M abzulösen. Der meinte jüngst, Männer würden diskriminiert, wenn Wählerinnen und Wähler die Chance hätten, auf den Wahlzetteln genauso viele Frauen wie Männer vorzufinden. Er erklärt die bevorzugte Behandlung der Männer auf den Listen damit, dass sie als Parteimitglieder die große Mehrheit ausmachen… Deshalb müsse die Wählerin mit der geringen Frauenzahl zufrieden sein. Mag sein, dass diese geringe Frauenzahl die Realität in Ms Partei widerspiegelt. Aber müsste er dann nicht umso mehr Anstrengungen unternehmen, um diese Unwucht zu beenden? Ach nein: Eher wird die Unwucht als Begründung für die Bevorzugung seinesgleichen herhalten. Es wäre zum Lachen, wenn es nicht so ernst wäre...

