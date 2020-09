Unter uns gesagt: Bewundernswert

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Heutzutage gibt es ja eine nicht ganz kleine Gruppe von Menschen, die meinen, die ganze Schlechtigkeit der Welt spiegele sich in Gestalt von Eliten wider. Aber das ist längst nicht mehrheitsfähig. Denn wenn es so wäre, hätten wir wirklich ein an den Grundfesten rüttelndes Problem.

Während der aktuelle US-Präsident damit liebäugelt, womöglich das Weiße Haus gar nicht kampflos verlassen zu wollen, falls er abgewählt wird, sehnt sich mancher nach seinem Vorgänger: Barack und Michelle Obama genießen einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge sowohl bei den Menschen in Deutschland als auch weltweit die meiste Bewunderung. Bei den Befragten in Deutschland verteidigten der frühere US-Präsident und seine Frau ihre Spitzenpositionen, nachdem das Paar bereits in der Vorjahreserhebung ganz oben gelandet war. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass mancher den Nachfolger zunächst für einen Maulhelden hielt – und sich mittlerweile getäuscht sieht. So harmlos ist der Mann eben doch nicht.

Zurück zur Umfrage: Fußballtrainer Jürgen Klopp landet unter den in Deutschland am meisten bewunderten Männern nun auf Platz zwei und der Dalai Lama auf Platz drei. Im Vorjahr hatte der Dalai Lama Platz zwei erreicht, Bill Gates den dritten Platz.

Für die in Deutschland Befragten liegt nach Michelle Obama Kanzlerin Angela Merkel (CDU) unter den Frauen auf Platz zwei und die britische Queen Elizabeth II. auf Platz drei. Im vergangenen Jahr war es umgekehrt: Merkel auf Rang drei und die Queen auf Rang zwei. Weltweit betrachtet ist übrigens Angelina Jolie gleich nach Michelle Obama auf Rang zwei.

Und wer sind die Personen, die Sie am meisten bewundern oder bei dem Sie sich bedanken wollen? Ich freue mich auf Ihre Post zu diesem Thema.

Kontakt: g.sommer