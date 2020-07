Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Blick ins Gestern

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Wohl dem, der diese Bücherkisten und Bücherregale ersonnen hat, aus denen Druckerzeugnisse mitgenommen werden können und in die jeder Werke, die es wert sind, stellen kann.

Einmal wöchentlich, wenn ich eine bestimmte Einrichtung besuche, krame ich in so einer Kiste nach Zufallsfunden. Und ich steuere selbst etwas bei oder bringe das „ausgelesene“ Buch zurück – sozusagen als Empfehlung für andere Interessierte.

Das Schönste an diesen Regalen und Kisten sind jene Funde, die eine Erinnerung wecken. Das Buch zu einem Film, den ich gesehen habe. Das bisher nicht gelesene Werk eines Schriftstellers, dessen andere Veröffentlichungen ich schätze. Oft ist ja Antiquarisches unter dem, was jemand loswerden aber nicht wegwerfen will. Ich kann das gut verstehen: Bücher wegwerfen oder gar verheizen erscheint mir quasi barbarisch.

Deshalb gilt meine Hochachtung auch jenen Buchrettern vor 30 Jahren, die es nicht mitansehen konnten, als ganze Verlagslager auf dem Müll landeten … Dabei ging es nicht nur um das Ausmisten all der Werke, die nun nicht mehr als politisch korrekte Dekoration für das Wohnzimmer oder das Büro taugten. Schlimm war das Entsorgen jener Bücher, die kurz zuvor noch zur Bückware gehörten und die nun einer leichten Unterhaltungsliteratur oder all den Ratgebern in Buchform weichen sollten, die nun gefragt waren. Mein Dank gilt also denen, die damals weitsichtig genug waren.

