Unter uns gesagt: Blumen im Karton

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Heute ist in manchen Bundesländern Feiertag. Auch Thüringer Katholiken im Eichsfeld und in der Rhön begehen diesen besonderen Tage, so weit es die Arbeit zulässt. Denn Feiertag ist an diesem Donnerstag in Thüringen leider nicht.

Der Tag nennt sich Fronleichnam – und er bildet den Abschluss eines christlichen Reigens, dessen Beginn in der Osterzeit liegt. 40 Tage nach Ostern wird Himmelfahrt gefeiert, 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten und schlussendlich kommt nach 60 Tagen von Ostern aus gesehen Fronleichnam. Wie Himmelfahrt immer an einem Donnerstag. Als typisches Brauchtum an diesem Tag gelten Prozessionen und Blumenteppiche. Aber noch ist vieles anders. Andererseits ist nicht mehr alles so wie 2020.

Im vergangenen Jahr fielen Prozessionen und Blumenteppiche weg wie so vieles. 2021 gibt es nun in einigen Regionen eine Aktion, die sich Blumenteppich im Pizzakarton nennt. So kann jede Familie mit einem kleinen Blumenarrangement einen Teil zu einem großen Teppich beitragen, ohne dass sich beim Aufbau des Schmuckes viele Menschen begegnen. Und bei der Besichtigung können sich die Menschen ja aus dem Wege gehen. Es lässt sich denken, dass diese vielen kleinen Blüten im Karton eine ganz besondere Art des Blumenteppichs ergeben. Die Wirkung ist womöglich ein wenig wie bei diesen Decken, die aus vielen Quadraten zusammengenäht werden. Und sicherlich werden überall dort, wo das der Fall ist, viele Fotos gemacht. Auch weil alle hoffen, dass das eine Einmaligkeit ist. Denn 2022 soll ja wieder alles irgendwie normal werden.

So kann das Bild von den Blumen im Karton hoffentlich noch lange als schöne Erinnerung von dem dienen, was jetzt etwas ganz Neues ist. Möglich ist aber auch, dass manche Kirchgemeinde zu dem Schluss kommt: So können wir das auch künftig halten. Mal sehen also, wie sich die aus der Not geborenen Idee entwickelt.

