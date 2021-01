Unter uns gesagt: Bügeln und stricken

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Ich weiß nicht, was Sie machen, wenn mal wieder Dauerkonferenz ist. Eine Freundin von mir nutzt diese Zeit der langen Telefongespräche gerne, um im Home-Office Bügelwäsche zu bewältigen. Zwar müsse sie derzeit weniger Blusen und Hemden bügeln, weil auch der Gatte seinen Arbeitsplatz an den Küchentisch verlegt habe. Aber dafür bügele sie jetzt Bettwäsche, die früher vor dem Zusammenfalten einfach glatt gestrichen wurde. Man werde, sagt die gute Frau, doch ein wenig häuslicher in dieser Pandemie.

Andere werden spielerischer und raffinierter. Schon früher wurden ganze Schreibtischunterlagen im Büro mit Figuren verziert, die intuitiv während der Telefonate entstanden.

Jetzt hat sich eine Bekannte bei den Videokonferenzen die Kamera so hochgestellt, dass sie die Hände frei hat. Um was zu tun? Stricken. Die Frau eines Freundes hat diese Technik derart perfektioniert, sodass ihren Gesprächspartnern gar nicht auffällt beim Blick auf ihre Schultern, was da nebenbei passiert. Das Muster, sagt sie mir, sollte aber nicht allzu kompliziert sein. Und warum macht sie diese Handarbeit? Es fokussiere sie. Es beuge der Müdigkeit vor und lasse sie besser zuhören.

Und sie verweist darauf, dass es ja wohl nicht verkehrt war, wenn früher bei Grünen-Parteitagen gestrickt wurde. Die Frauen in der Partei ihres Gatten hätten sich das aber nie getraut, verweist sie auf die familiäre Vielfalt. Wer weiß: Vielleicht werden manche 2021 mutiger?

