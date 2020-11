Unter uns gesagt: Coronawinter vor der Tür

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Es gibt sie alle Jahre wieder, die Meldungen, die uns darauf aufmerksam machen, dass jemand vor der Tür steht: In unseren zivilen Zeit ist es der Winter. In diesem Jahr kommt er rein und zwar durch die zum Lüften weit geöffneten Fenster. Also: Zieht Euch warm an! Das gilt nicht nur für die lieben Kleinen. Auch diejenigen, die aus ihrer Kindheit noch Frostbeulen kennen, dürfen in diesem Winter ein wenig das Zittern in den schon leicht morschen Knochen spüren. Zum Fenster rausheizen ist ja keine Alternative. Warme Socken und eine Weste helfen im Arbeitsalltag, ohne stetes Frösteln über die Runden zu kommen.

Wenn es bisher hieß, dass dieses Coronajahr vor allem durch den übermäßigen Kauf von Toilettenpapier auf seinen Bescheidenheitsgrad hin zu bewerten sei, so könnte es jetzt bald um einen Mangel an Lammfell-Einlegesohlen gehen. Und da ist nicht der Wolf schuld. Mit diesen Sohlen lassen sich leichte Winterschuhe fit machen für längere Aufenthalte im Freien. Nur mal so als Geschenktipp für das nahende Fest, bei dem wir wohl die meisten Verwandten allenfalls auf Abstand im Garten oder beim Spaziergang treffen. Krippenspiel in der Kälte? Warum nicht. Es ist vieles möglich, wenn man will. Aber das mit dem Wollen ist so eine Sache.

Wer nicht über den Tellerrand schaut, meint womöglich, wir hätten die schrecklich-schlimmsten Coronaregeln samt Covid-Diktatur, ausgelöst von einem als Grippe fehlinterpretierten Männerschnupfen … Man muss sich unserer guten Gesundheitsversorgung sehr sicher sein, um solche Irrlehren verbreiten zu können; wohlwissend, dass trotz dieser gefährlichen Sorglosigkeit das eigene Wohlergehen im Krankheitsfall oberste Priorität haben wird. Ich warte nur darauf, dass die größten Skeptiker bald fordern, dass sie zwar nicht geimpft werden wollen, aber in der Rangfolge prinzipiell ganz vorne stehen. Weil ihnen Bevorzugung angeboren ist. Warum? Keine Frage: Sie sind, wer sie sind.

Den Coronawinter vor der Tür aber wird das nicht kümmern.

