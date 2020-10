Unter uns gesagt: Danke, Ingo Schulze!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In diesen Tagen, wo sich mal wieder alles überschlägt, gehen manche Debatten unter, ehe sie so richtig Fahrt aufgenommen haben. Nun ist natürlich die Antwort auf die Frage, ob Marion Maron tatsächlich in einer Reihe, die sich „Exil“ nennt, mit einigen ihrer Texte richtig aufgehoben ist, letztlich auch nur von ihr selbst zu beantworten. Die Antwort hat sie längst gegeben. Und ihr Hausverlag, mit dem sie 40 Jahre Zusammenarbeit verband, hat getan, was sich letztlich nicht mehr umgehen ließ, weil der Gesprächsfaden offenbar gerissen war.

Über all das haben wir berichtet.

Nun gilt mein Dank dem sehr kundigen und daher von mir hoch geschätzten Schriftsteller Ingo Schulze, der aus seiner Innensicht das Thema aufgegriffen und für die Süddeutsche Zeitung unter dem Titel „Muster einer Provokation“ zusammengefasst hat.

Schulze zeichnet sehr klar nach, was in den vergangenen Monaten und auch schon zuvor schleichend passiert ist. In Dresden und darüber hinaus. In Kreisen, denen er zum Teil freundschaftlich verbunden ist. In Kreisen, die sich jetzt oft in ganz anderen Gewässern bewegen, bis hin zur braunen Brühe. Gerade die Nähe, so wird allerdings auch deutlich, hat ihn über manches hinwegsehen lassen.

Ich finde diesen Text so gut, weil Schulze nicht nur auf andere, sondern auch auf sich blickt und zu dem Schluss kommt, er habe stillschweigend weggeschaut.

Wegschauen ist keine Lösung.

