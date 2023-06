Unter uns gesagt: Danke und bitte

Gerlinde Sommer zu einem Hinweis, der nachdenklich stimmt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich habe da eine Liste gefunden von Worten, die offenbar für viele schwer auszusprechen sind. Statt Worcestershire Sauce, Bredouille und Feuilleton nehmen viele womöglich lieber Maggi, sagen Klemme und Kulturteil.

Zu der Liste zählen Mallorca, Trilogie, Bitte, Danke und Du hattest recht. Wie bitte?

Es geht also in anderer Weise um den Tonfall. Schwer zu sagen, ob das für viele Unaussprechliche in den letzten drei Fällen vor allem damit zusammenhängt, dass man sich nichts vergeben möchte.

Viele sind mit dem Empfinden aufgewachsen, dass der, der Fehler eingesteht, Probleme kriegt. Wer Fehler erkennt, der ist aber im besten Falle schon auf dem Weg zur Verbesserung.

Bitte und Danke zu sagen, ist mehr als hilfreich. Wer diese Worte ausspricht, macht sich und anderen den Tag leichter.g.sommer@tlz.de