Unter uns gesagt: Das AHA des Alltags

Vielleicht werden wir irgendwann von der AHA-Zeit reden - und zwar in der Vergangenheitsform nach dem Motto: Weißt du noch... Aber gehe ich mit Blick nach vorn davon aus, dass wir uns mit Abstand, Hygieneregeln und Alltagsmaske noch eine ganze Weile beschäftigen werden.

Ich weiß, es gibt Menschen, die gerade in der Hitzephase des Hochsommers mit der Maske ihre Probleme haben. Aber die größte Herausforderung ist eine kleine, aber sehr laute Gruppe, ist ja nicht das Atmen, sondern die Erinnerung an einen Maulkorb als Pro­blem vor sich herträgt. Das ist ein wenig so, als ob Personen auf dem Rad oder auf den Skiern den Helm verweigern würden, weil sie sich an einen Soldatenhelm und dann auch gleich noch an den nie erlebten Krieg erinnert fühlten.

Natürlich sprechen wir nuschelig mit Mund-Nasen-Maske - aber weder im Bus noch in der Bahn müssen lauten Unterhaltungen geführt werden. Mein Eindruck bei Lang- und Kurzstreckenfahrten jüngst war: Leiser geworden ist es vor allem deshalb, weil die Dauertelefonierer nicht mehr den Schallpegel bestimmen. Wahrscheinlich haben sie das Mikro unter der Maske... Und es ist auch so, dass man was essen und trinken darf. Schließlich verkauft die Bahn in den Fernzügen Proviant.

Zum Aha-Erlebnis gehören aber die Mundmaskenträger, die darauf warten, ob sie einer anspricht, weil ihre Nase raus schaut. Das finde ich eine untaugliche Methode, um ins Gespräch zu kommen. Man sieht ja den kalten Augen meist an, dass es sich nicht um ein Versehen handelt. Dabei gilt: Jüngst haben neun von zehn Menschen (92 Prozent) bei einer repräsentativen Umfrage erklärt, die derzeitige Maskenpflicht sei angemessen. Das sind mehr als zur Einführung (86 Prozent); im Mai waren es zeitweilig nur 73 Prozent. AHA hat sich also im Alltag etabliert.