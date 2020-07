Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Das Angsthäschen

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Kennen Sie die Angst vor dem Zahnarzt? Viele Erwachsene leiden darunter. Meist wurde versäumt, ihnen im Kindesalter diese Furcht zu nehmen.

Astrid Seehaus aus dem Eichsfeld hat sich dieser Herausforderung zusammen mit Tetiana Kosovska gestellt. Entstanden ist das Kinderbilderbuch „Angsthäschen hat keine Angst“. Und dieses Buch eignet sich, wie ich feststellen konnte, gut zum Vorlesen, Anschauen und Überwinden der Furcht vor der Behandlung.

Astrid Seehaus ist mir ein Begriff seit der Zeit, als sie sich mit einem Regionalkrimi einen Namen machte: „Tod im Eichsfeld“ lautet der Titel, der vor acht Jahren erschienen ist. Ich gehörte der Jury zum Thüringen-Krimi an – und uns hat damals diese Geschichte überzeugt, die die Untaten der Vergangenheit in die Gegenwart holte. Leider ist der Wettbewerb um den Thüringer Krimipreis nach wenigen Jahren aufgegeben worden – und das in einer Phase, als die ganz große Zeit der Regionalkrimis erst noch kommen sollte. Der Veranstalter wollte es so. Leider.

Astrid Seehaus aber habe ich im übertragenen Sinne nie aus den Augen verloren. Sie schrieb weiter Krimis („Loverboy“ und „Das Kreuz“ sowie die Anthologie „Mörderisches Buffet“). Und baute den Undine-Verlag auf.

Dort gibt es jetzt ganz neu „Angsthäschen hat keine Angst“. Die Geschichte ist leicht verständlich und damit für kleine Kinder gut geeignet. Das Büchlein handelt von Tapferkeit und macht den Besorgten Mut. So viel darf verraten werden: Zu zweit lässt sich die Angst vor dem Zahnarzt leichter überwinden.

Der größte Angsthase im Zusammenhang mit Zahnarztbesuchen war übrigens einst mein Vater. Er rutschte als junger Mann so weit vom Stuhl Richtung Fußende, dass der Zahnarzt ihn mit seinem Bohrer nicht mehr erreichen konnte…

