Unter uns gesagt: Das Baumkreuz

Wenn Sie hin und wieder über die B 7 gen Westen fahren – und zwar an Creuzburg und Ifta vorbei ins hessische Ringgau, dann ist Ihnen gewiss dieses kleine Stück Grenzanlage aufgefallen – und all die Bäume dort, die so alt noch nicht sind ...

Das alles hat mit der Aktion Baumkreuz zu tun. Im 30. Jahr der friedlichen Revolution kommen zum 30. Mal Menschen aus ganz Deutschland an eben jener Stelle zusammen. Am heutigen Samstag sollen an dem Gedenk- und Erinnerungsort an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wieder Bäume gepflanzt und die Alleen gepflegt werden, teilt Ralf-Uwe Beck mit. Den kennen viele wegen „Mehr Demokratie“. Aber Beck ist vor allem mit dem Baumkreuz verbunden, weil er als junger Pfarrer in der Region wirkte und schon zu DDR-Zeiten Kontakt zum BUND hatte. Das Umweltthema und die Friedensbewegung: Bei ihm ging beides Hand in Hand.

Zunächst war 1990 mit 140 Bäumen das Baumkreuz gepflanzt worden: Eine dreireihige Eschenallee auf dem ehemaligen Grenzstreifen beiderseits des Grenzzauns kreuzt eine Lindenallee entlang der B 7. Von dort ausgehend sind in Richtung Eisenach inzwischen deutlich mehr als tausend Bäume gepflanzt worden. Das Baumkreuz wie auch die jährlichen Pflanzungen sind eine Initiative von Bürgerinnen und Bürgern, Künstlern sowie Kirchengemeinden und Vereinen, macht Beck deutlich. Bis zu siebzig Menschen aus allen Teilen Deutschlands beteiligen sich jährlich an der Aktion. Auch in diesem Jahr wird der „Omnibus für direkte Demokratie“ vorfahren. Er war bereits bei der Eröffnungspflanzung 1990 dabei. Formal getragen wird das Projekt seit einigen Jahren vom BUND Thüringen.

Maßgeblich unterstützt wird die Pflanzaktion in diesem Jahr von der Firma Lindig, die auf 120 Jahre Firmengeschichte zurückblicken kann. Das Jubiläum nimmt sie zum Anlass, die Aktion zu unterstützen. Wer mitmachen will, muss sich sputen: Von 9 Uhr an wird an diesem Samstag gepflanzt.