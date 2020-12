Unter uns gesagt: Das große Einpacken

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wer jetzt noch keine Weihnachtsgeschenke hat, muss sich schnell was einfallen lassen. Wegen der für Ende nächster Woche angekündigten Schließungen all jener Geschäfte, die weder Tier- noch Menschennahrung oder Medizin im weitesten Sinne anbieten.

Das ist natürlich bitter, traurig – und traurigerweise bitter nötig. Einfach deshalb, weil die Zahlen so hoch sind und die Einschläge näher kommen. Wer jetzt immer noch sagt, er kenne keinen, der infiziert sei oder war, hat wahrscheinlich weder Familie noch Freunde oder Bekannte. Aber lassen wir das – über verqueres Denken wird eh schon überall geredet. Und wenn es ganz verquer kommt, sammeln sich selbige und ihre Mitläufer an diesem Samstag auf dem Erfurter Domplatz, um quasi das dann doch vorhandene Virus zu beschwören, dass es eine Fiktion sein möge. Ist es aber nicht!

Zurück zu den Geschenken: Ich habe in jungen Jahren zu denen gehört, die „last minute“ einkauften. Und damit meine ich die letzten Stunden vor Ladenschluss am

24. Dezember – wegen „Driving home for Christmas“. Ich hätte sonst all die Sachen, die ich für Eltern, Geschwister, Freunde erwerben wollte, mit Bus und Bahn durch die halbe Republik karren müssen. Und bestellen war damals nicht das Thema – und ist es bei mir auch heute nicht. Ich nutze den Handel vor der Tür – und der hat sein Weihnachtsgeschäft mit mir in diesem Jahr schon längst gemacht. Jetzt geht es ums Einpacken. Die bunten Weihnachtspapiere und Schleifen, die Kartons und die Anhänger liegen bereit. Die Frage ist nur, wann räumlich weit entfernte Personen tatsächlich beschenkt werden von mir? Und zwar persönlich. Ich sage mal:

vor Ostern 2021 auf jeden Fall.

