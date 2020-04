Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Das Lieblingseis der Saison

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Zur Normalität gehörte früher immer gerne die Nachricht von den beliebtesten Eissorten – und auch von den Sorten, die im aktuellen Jahr Mode werden sollten. Jetzt haben die Hersteller von Speiseeis wahrscheinlich andere Sorgen – und können froh sein, wenn sie überhaupt ihre Produkte an die rare Laufkundschaft bringen können. Wahlweise in der Waffel oder im Hörnchen.

So ist es auch in vielen anderen Bereichen. Berichte über die anstehende Mode für den Frühsommer sind gerade nicht so im Fokus. Wir dürfen zwar von Freitag an wieder Kleidung und Schuhe in Fachgeschäften einkaufen, aber eigentlich hat es bisher auch das getan, was in den Schränken schlummerte. Oder doch nicht? Viele Paketboten haben sich abgeschleppt.

Und nun? So vieles, was uns immer wichtig war, ist nicht systemrelevant. Das ist häufig sehr schade. Zum Beispiel der Verzicht auf Kino, Theater, Gastronomie und all dies, was in der Freizeit Freude macht. Wir vermissen es, aber wir rechnen damit, dass manches noch lange nicht wieder zum Alltag gehören wird. Und zugleich müssen wir uns sorgen, dass ein Teil dessen, was uns früher zur Verfügung stand, nicht wieder zum Angebot gehören könnte, weil es nicht überlebt… Insofern fände ich es schön, wenn wir uns weniger über all die Pandemie-Nachrichten austauschen müssten, sondern uns vielmehr darüber auseinandersetzen könnten, ob Basilikum-Eis schmeckt oder dass wir im Biergarten statt bis 22 lieber bis 23 Uhr sitzen würden.

Das Schöne an diesen Kleinigkeiten wäre ja, dass wir keine wichtigeren Probleme hätten. Es stimmt schon, auch wenn es banal klingt: Wir wussten nicht, wie gut es uns ging. Und wir können uns nur wünschen, dass wir uns absehbar wieder ganz unbeschwert mit der Frage nach dem Lieblingseis beschäftigen können.

