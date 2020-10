Unter uns gesagt: Das Lockdown-Leid (light)

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Ich gehe jede Woche zum Massieren. Weil das meinem Rücken gut tut, seit ich in ziemlich jungen Jahren drei üble Bandscheibenvorfälle hatte. Ich könnte mir womöglich immer wieder ein Rezept holen, aber ich sitze ungern in Wartezimmern herum. Also bin ich freiwillige Selbstzahlerin. Nun stellt sich aber die Frage, ob ich die nächsten vier Wochen weiterhin massiert werden darf. Denn wenn es nach der Kanzlerin und ihrem Tross an MinisterpräsidentInnen geht, darf die Physiotherapeutin nur noch denen helfen, bei denen ihr Einsatz medizinisch geboten ist. Brauche ich also eine Verschreibung? Oder können wir beide – maskiert wie wir bei unseren Treffen sind – das selbst entscheiden? Das ist jetzt bestimmt nicht die wichtigste Frage im Zusammenhang mit der übers Knie gebrochenen Vereinbarung zu Lockdown-Leid (light). Aber wenn etwas – husch, husch – vereinbart wird, bleibt vorerst vieles unklar. Beispielsweise die Frage, warum die Friseurin arbeiten, die Kosmetikerin aber nicht arbeiten darf. Die Podologin aber auch…

Und warum soll eine bürgerliche Speisegaststätte ebenso zusperren müssen wie eine verhaltensauffällige Fummelbar mit Tuchfühlung, wo die Gäste vornehmlich Duck oder Trump heißen?

Bei der Verbotsliste stellt sich außerdem die Frage: Warum ist im Land der Dichter und Denker der Theaterbetrieb eigentlich Teil der Freizeitbeschäftigung. Sind Bühnen nicht womöglich Orte, an denen die Gesellschaft geistige Nahrung erwartet – und Debatten auf der Höhe der Zeit? Und warum ist ein 90 Minuten währender Aufenthalt im fast leeren Kino gefährlicher als ein ebenso langer Bummel durch einen Möbelmarkt? Also nur so als Beispiele…

