Unter uns gesagt: Der Einheitsmann

Jetzt, da die Bahnstrecke Berlin-München via Erfurt schon seit bald drei Jahren so ein großer Erfolg ist, kann man sich kaum mehr vorstellen, weshalb es beim Bau dieser Strecke so viele Vorbehalte und Verzögerungen gegeben hat und warum nicht dieses Werk im Zusammenhang mit der Einheit viel früher fertig wurde...

Rufen wir uns nur kurz ins Gedächtnis, dass unter Kanzler Schröder der Bau eingestellt worden war. Als es in der Nach-Schröder-Zeit endlich weitergehen konnte, war es mal aus geologischen, mal aus technischen Gründen gar nicht so einfach, schnell voranzukommen.

Aus jener Zeit dürfte manchen Bahninteressierten noch der Name Olaf Drescher im Gedächtnis sein. Er war damals derjenige, der im Auftrag der Bahn immer wieder alle an einen Tisch holte: Bürgermeister, Umweltschützer, Unfallforscher… Er hat diese Mischung aus Diplomatie und Durchsetzungsvermögen, die in solchen Lagen von Vorteil sind.

Und jetzt wendet Drescher diese Art der „Umarmungsstrategie“ erneut an - und zwar auf jener Neubaustrecke zwischen Ulm und Wendlingen bei Stuttgart, die Ende 2022 befahrbar sein soll für ICE mit Tempo 250.

Drescher ist mittlerweile Vorsitzender der Geschäftsführung des DB-Projektes Stuttgart-Ulm. Der Tiefbahnhof Stuttgart wird frühestens 2025 fertig sein. Drescher, der gebürtige Dresdner und Diplomingenieur für Eisenbahnsicherungstechnik, der bei der Reichsbahn auch Mangelwirtschaft lernte, ist dann 65… Und hat schon jetzt maßgeblich an der Einheit mitgebaut.