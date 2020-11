Unter uns gesagt: Der gute alte Hausstand

Gerlinde Sommer fragt sich, was Wort des Jahres wird.

Am Montag gibt die Gesellschaft für deutsche Sprache die Wörter des Jahres bekannt. Der Zeit geschuldet findet die Pressekonferenz unter freiem Himmel statt.

Und weil die Sprachschoner mit den ausgewählten Wörtern immer auch auf der Höhe der Zeit sein wollen, dürfen wir uns fragen, was denn ganz oben stehen könnte?!

Die prägenden Wörter werden kontinuierlich seit 1977 gesucht und gefunden: Damals – im sogenannten Deutschen Herbst – stand Szene vor Terrorist und Sympathisant. 2019 ging Platz 9 an die sprichwörtliche Oligarchennichte aus Ibiza, die Österreich in eine veritable Krise stürzte und doch so gut wie vergessen ist …

Nicht jedes Wort ist über das Jahr hinaus prägend. Aus Tausenden Einsendungen wählt die hauseigene Jury jeweils um diese Jahreszeit zehn Wörter, die die öffentliche Diskussion dominiert und in den zurückliegenden Monaten geprägt haben. Entscheidend sei dabei nicht die Häufigkeit eines Ausdrucks, sondern vielmehr seine Signifikanz und Popularität, heißt es. Die Liste will den sprachlichen Nerv des sich dem Ende neigenden Jahres treffen und stellt auf ihre Weise einen Beitrag zum Zeitgeist dar. Manchmal fragt sich die Gesellschaft, ob es einen Ausdruck auch auf Deutsch gibt. Also: Bei Lock- oder Shutdown hätten die solcherlei Verhängenden sich durchaus Mühe geben können.

Ich bin 2020 für „Hausstand“, ein herrlich altväterliches Wort, das so gar nicht zu den vielen Einpersonenhaushalten und der Vertinderung des Flirts passt. Es hört sich nach Eierkocher, Ehebett und Bügelbrett an. Es klingt nach Gänsebräter und Ofenrohr. Es drückt das zwangsweise Biedermeierdasein dieser ganz besonderen Zeit am allerbesten aus.

