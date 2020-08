Unter uns gesagt: Der Mann auf dem Buch

Gerlinde Sommer über die Magie von Büchern - und die Selbstdarsteller auf so manchem Cover.

Lesen ist für mich mehr als ein Hobby. Es ist natürlich auch Teil des Berufs. Lesen ist für mich vor allem aber Leidenschaft. Es gibt nur wenige Bücher, in die ich nicht so gerne hineinschauen will.

Wenn jemand möchte, dass ich sein Buch ganz hinten ins Regal stellen soll, muss er ein fast formatfüllendes Bild von sich draufdrucken - und/oder der Name muss so groß geschrieben sein wie der Titel. Wenn ich dann auch noch im Titel kollektiv geduzt werde, habe ich das Gefühl, da setzt jemand auf Leser, die vor allem dem Autor huldigen sollen.

Solche Ego-Bücher geben sich gerne als Sachbücher aus. Eigentlich geht es nur um diese sagenhafte Person, die ihren Namen gern so groß auf den Titel schreibt und es offenbar auch sehr spannend findet, immer wieder ähnliche Themen aufzulegen, nur um wieder ein Selbstporträt auf ein Buch drucken zu lassen. Also nicht dass Sie mich falsch verstehen: Ich warne vor solchen Büchern nicht. Ich würde sogar kurz reinschmökern, wenn sie die einzigen Bücher weit und breit wären. Aber ich wäre dann halt auch nicht überrascht, dass das Spannendste das große Foto ist...

Ich schaue mir sehr gerne Buchtitel an, weil sie im besten Falle eine Erwartungshaltung erwecken, die sie sogar noch übererfüllen können. Buchtitel zu gestalten stelle ich mir noch schwieriger vor als Plakatgestaltung: Wenig Raum bleibt für die paar Worte, die aus der Betrachterin einen Lesende machen sollen. Bei der Titelgestaltung gibt es Moden. Und es gibt offenbar viele Nachahmer. Bricht einer erfolgreich mit der Regel, dass der Titel kurz sein soll, erscheinen plötzlich viele Bücher mit langen, umständlichen Titeln.

Das bedeutet aber auch: Es muss wohl erfolgreich sein, seinen Namen ganz groß neben sein Foto zu schreiben. Ich überlege noch, ob ich das geschenkte Buch lese.