Unter uns gesagt: Die Haltbarkeit der Liebe

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Jüngst hat mich eine Werbebotschaft zum 14. Februar erreicht. Das ist in diesem Jahr ein Sonntag – und zwar der Sonntag vor Rosenmontag und Aschermittwoch. Aber Karneval ist eh abgesagt. Geworben werden sollte bei mir allerdings nicht jeck, sondern mit Blick auf die Liebe. Denn der 14. Februar ist Valentinstag. Und Menschen, die sonst das ganze Jahr über keine Ahnung von Namenstagen haben, kennen dieses besondere Datum, das speziell die Verliebten zu sehr guten Kunden machen will.

Vergangenes Jahr wollte ich mit einem befreundeten Paar an einem Freitag mitten im Februar zum Abendessen in ein Restaurant gehen. Ja, so etwas ging damals noch. Aber wir bekamen in vier gastlichen Häusern Abfuhren und wurden kopfschüttelnd gefragt, warum wir nicht reserviert hätten. Es war, wie wir dann erfuhren, Valentinstag – und die Servicekräfte hatten sich sicherlich über den zwibeweibten Mann gewundert. Oder anders gesagt: In Thüringen kennt man das ja, sicherlich nicht nur wegen des Grafen von Gleichen. Aber nicht, dass jetzt Gerüchte aufkommen: Ich war nur Begleitung der Touristen – auch das gab es damals; kenne den weiblichen Part des Paares seit dem Kindergarten.

Bei den Beiden hat sich die Frage nach der Haltbarkeit der Liebe sicherlich auch mal gestellt. Zweifel bleiben über Jahrzehnte und mit drei Kindern wohl nicht ganz aus. Aber ihnen gilt das Eheversprechen sehr viel. Schließlich haben sie den Bund nicht nur auf dem Standesamt, sondern auch vor Gott geschlossen.

Jüngst las ich von einem Promipaar, das ich vor Jahren mal interviewen durfte, dass deren Ehe gescheitert sei. Ist das nach eineinhalb gemeinsamen Jahrzehnten das richtige Wort? Vielleicht gilt auch hier: Alles hat seine Zeit.

