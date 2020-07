Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Die Hand vor dem Mund

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

In diesen Tagen hat Thüringen viel über jenen Finger zu reden, den einst Stefan Effenberg bei der WM 1994 zeigte. Auf Sport.de kann ich sogar etwas über die „Stinkefinger-Kultur im Fußball“ lesen. Na ja: Kultur ist nun wirklich etwas anderes. Und natürlich gibt es eine umfängliche Bildergalerie im Netz… Nur: Der Landtag ist kein Bolzplatz, auch wenn dort die Sitten oft nicht dem entsprechen, was einem „Hohen Haus“ angemessen sein sollte. Auf einen groben Klotz gehört ein großer Keil, heißt es. Aber es heißt auch, dass wir aufpassen müssen, nicht in Zustände zunehmender und allseitiger Verrohung zu geraten… Insofern: Die rasche Bitte um Entschuldigung war nötig.

Vor diesem Hintergrund kam ich mit einer Sitznachbarin im Zug ins Gespräch, die mich ernsthaft fragte, ob es in Zeiten des Maskentragens beim Gähnen nötig sei, die Hand vor den Mund zu halten. Das Gegenüber müsse doch gar nicht in den halb geöffneten Mund schauen und man könne sich also die Etikette sparen… Ich dachte mir, dass das nicht meine Sorge sei – und sagte, bei mir gehe die Hand quasi reflexartig Richtung Gesicht. Und das werde ich gewiss nicht unterlassen, bloß weil die Maske dem Gegenüber den Einblick in meinen Rachen erspart…

