Unter uns gesagt: Die Nasenbären

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Es kann passieren, dass die Maske rutscht – und dann hängt sie unter der Nase und über dem Mund. Das passiert vor allem dann, wenn in selbstgenähtem Alltagsschutz das Stückchen Draht fehlt, das über dem Nasenrücken für Passform sorgt. Oder wenn jemand ein beneidenswert kleines Näschen hat. Das allerdings kommt im Erwachsenenalter eher selten vor.

Als Nasenbären beziehungsweise Nasenbärin hat jüngst ein Bekannter im Gespräch mit mir jene Menschen bezeichnet. Er hat ihnen diesen nicht gerade ehrenvollen Titel zugedacht, weil er in seinem Berufsalltag immer wieder auf solche Menschen trifft, die die Alltagsmaske unter der Nase sitzen haben. Er schätzt, dass die Fehlplatzierung in den allermeisten Fällen keine medizinischen Gründe hat, etwa dergestalt, dass jemand mit Maske einfach keine Luft bekommt. Seiner Erfahrung nach ist es entweder Lässigkeit im Sinne von Nachlässigkeit oder aber eine Art naseweiser Protest nach dem Motto: Ich halte mich an die Regeln, aber nur halbwegs – und wenn einer mich auf die Schieflage meines Schutzes hinweist, kann ich situativ reagieren: Die einen blöke ich an, was sie denn wollten. Und überhaupt sei an dem Maskentanz mehr als zu zweifeln. Schlaf, mein Schaf, schlaf...

Und beim Kontrolleur oder anderen zur Ordnung befugten Personen machten solche Menschen auf reuiger Sünder: Tschuldigung, soll nicht wieder vorkommen… Ich will gern prüfen, ob sich das mit Ihren Alltagserfahrungen deckt.

