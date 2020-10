Unter uns gesagt: Die Wärmflasche

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Jüngst saß ich in einem jener Weimarer Gasthäuser – und ich wähle diesen Begriff ganz bewusst, weil es eben diese sind, die ich loben will: gastliche Häuser, von denen es übrigens eine ganze Menge gibt.

Es sind Häuser, in denen der Gast auch mal etwas länger verweilen darf, selbst wenn sie direkt am Ufer des großen Touristenstroms liegen. Häuser, die nicht nur eine gut geordnete Speisen- und Getränkekarte aufweisen, sondern auch gut sortiert tagesaktuelle Zeitungen und Wochenmagazine bereit halten. Was will man mehr?

Nun, diese eine Haus, um das es hier geht, hat auch ziemlich kreatives Personal. Und so kommt es, dass nun für die Fröstler unter den Gästen Wärmflaschen angeboten werden. Das ist – neben den Decken und Sitzkissen – ein Service, der vor allem beim Sitzen draußen unter freiem Himmel in diesem Herbst und vielleicht sogar im Winter gut ankommen wird.

Denn es ist ja so: Wir haben fast alle ziemlich gute Kleidung und Schuhe, die es auch in der kalten Jahreszeit möglich machen, sich draußen aufzuhalten. Nun wird ja gesagt, das solle überall gefördert werden durch das vermehrte Aufstellen der eigentlich in den Vorjahren geächteten Heizpilze. Denn so ein Heizpilz ist im Grunde ein ziemlicher Umweltfrevel: Da wird versucht die Luft draußen so zu erwärmen, dass der Menschen, der in der Nähe sitzt, nicht friert. Aber meist ist es so: Der Kopf glüht vom Strahler oben, und vom Hals an abwärts spürt man die Kälte umso mehr.

Ob sich die Wärmflasche neben Kissen und Decke durchsetzen wird, das wissen wir natürlich erst im nächsten Frühjahr. Aber die Idee hat einigen Charme. Ich wette ja nicht, aber ich sehe gute Chancen für alle, die in diesem Winter auf klimaverträgliche Außengastronomie setzen. Jedenfalls dann, wenn es zwar kalt, aber trocken ist.

