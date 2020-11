Unter uns gesagt: Dresden am 9. November

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Felix Klein ist der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung. Und er hat am gestrigen Tag seinen Blick erneut nach Sachsen gelenkt. Nicht wegen Querdenkern in Leipzig, bei denen sich einige „Judensterne“ wegen der Corona-Einschränkungen umhängen. Gestern ging es um den geplanten Auftritt des früheren AfD-Politikers Andreas Kalbitz bei der Pegida-Kundgebung am selbigen Tage.

Die Ankündigung des ehemaligen Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzenden als offizieller Redner am Abend nannte Klein „unerträglich“ – auch viele andere nahmen Anstoß, mal abgesehen von geschichtskundigen Pegidisten.

Kalbitz läuft bei der AfD nur deshalb unter ehemalig, weil er bei seinem Eintritt „vergaß“, dass er früher bei den Neonazis von der inzwischen verbotenen rechtsextremen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ weilte.

Pegida zeigt an so einem Tag, was 82 Jahre nach dem 9. November 1938 mit Berufung auf das Demonstrations- und Versammlungsrecht im Osten alles geht. Und zwar am schönsten Platz einer Stadt, in der ja vor Jahren schon im Februar Neonazis an der Synagoge vorbei demonstrieren durften. Klein also: „Jeder Teilnehmer sollte bedenken, dass die Novemberpogrome ein erster Höhepunkt bei der Verfolgung und Entrechtung von Juden waren und sich jegliche Angriffe auf unsere Erinnerungskultur verbieten.“ Dabei sind viele Pegidisten auch aus Thüringen möglicherweise wegen Kalbitz an diesem Tag angereist. So weit sind wir schon wieder …