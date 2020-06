Unter uns gesagt: Ein Feiertag

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Da, wo ich heute bin, ist Feiertag. Fronleichnam. Das Schöne an diesem Feiertag ist, dass er für mich den Zeitraum seit Aschermittwoch abschließt und wir in dieser Zeit normalerweise vor allem Winter, Frühling und Frühsommer durchlebt haben.

Wie durch ein Band sind die Wochen verknüpft: von der Fastenzeit zur Osterzeit über Himmelfahrt und Pfingsten bis zu diesem Donnerstag. Danach ist einfach Sommer und Herbst … Aber so weit voraus will ich noch nicht blicken.

Das Besondere in diesem Jahr ist ja, dass dieser ganze Zeitraum seit Aschermittwoch von Corona geprägt war. Zwar konnten wir uns an Aschermittwoch noch nicht ausmalen, was Abstand halten wirklich bedeuten würde.

Die wenigsten von uns hatten damals im Blick, welche tiefen Einschnitte nötig wurden. Und nie zuvor galt für die allermeisten von uns der Merksatz: Dass wir nur wissen, wie wenig wir wissen. Womöglich ahnen wir es jetzt …

Sicher ist, dass der heutige Fronleichnamstag jedenfalls nicht das Ende der Coronazeit bedeutet. Wegen des Abstandes wurden die in katholischen Regionen üblichen großen Prozessionen zu den Blumenteppichen abgesagt. Und die Blumenteppiche meist gar nicht angefertigt, weil man sich auch da zu nahe kommen könnte.

Wie wird es wohl im kommenden Jahr sein, in der Zeit zwischen März und Juni?

Ihnen wünsche ich einen schönen Tag, auch wenn kein Feiertag für Sie ist.

