Unter uns gesagt: Ein Tisch für den Frieden

Heute vor 375 Jahren wollte die Tochter von Böttchermeister Knoth in Kötzschenbroda Hochzeit feiern. Doch die Feier fand ohne den großen Tisch mit all den Festspeisen statt: Der Brautvater überließ kurzerhand Pfarrer Prescher das große Möbelstück – und trug womöglich ein gutes Stück zum Frieden bei. Jedenfalls geht so die Legende vom Schwedentisch.

Wir befinden uns im Jahr 1645. Das ist drei Jahre vor dem Ende des 30-jährigen Krieges, wie wir Nachgeborenen wissen. Damals war ein Ende, Frieden gar, noch nicht absehbar. Aber es tat sich etwas Wegweisendes: Im Kötzschenbrodaer Pfarrhaus wurde der sächsisch-schwedische Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet.

Ein Leser hat mich auf diesen Jahrestag hingewiesen und ihn zugleich mit einem Ausflugstipp für eine Kurzreise Richtung Radebeul – dort liegt das alte Krötzschenbroda – verbunden. Der legendäre Tisch, auf dem der Vertrag unterzeichnet worden sein soll, steht in der Kirche. Er fand übrigens erst knapp 175 Jahre nach dem Waffenstillstand Erwähnung. Eine Gedenktafel weist auf das Geschehen im Pfarrhaus hin, 1995 vom Verein für Denkmalpflege und Neues Bauen Radebeul gestiftet. Radebeul vergibt seit eineinhalb Jahrzehnten Couragepreise an diesem denkwürdigen Jahrestag in der Friedenskirche. Coronabedingt empfiehlt sich ein Live-Stream über die Internetseite des Vereins.

Die Geschichte vom Waffenstillstand ist ein dem Frieden gewidmetes Zeichen in unserer bewegten Zeit, sagte mir der Leser, der jetzt auf den Jahrestag hinwies. Dem schließe ich mich gern an.

