Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Eine besondere Zeit

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Leser Dietmar Marx hat uns diesen Osterhasen in besonderer Zeit geschickt. Er schreibt rückblickend auf die vergangenen Tage: „Also dann, wir haben das Osterfest 2020 auch überstanden, wenn auch sicher unter diesmal schwierigen und ungewöhnlichen Bedingungen. Aber zumindest das Wetter war gnädig mit uns. Freuen wir uns auf Ostern 2021, bei voller Gesundheit und wieder im engen Kreise unserer Lieben. Dann wird die Zeichnung sicher auch wieder fröhlicher ausfallen.“

Ostergruß in Corona-Krise von TLZ-Leser Dietmar Marx Foto: Picasa / Picasa Dietmar Marx

Wobei der Osterhase mit seinen Kulleraugen ja eher niedlich als verängstigt wirkt. Wir danken für das Bild – und raten ebenfalls, weiterhin zu Hause zu bleiben, wann immer das möglich ist. Also: Rausgehen zum Einkaufen, Arbeiten, frische Luft tanken ist natürlich richtig und wichtig. Aber zugleich sollen wir Abstand halten – und uns eben nicht zur Familienfeier treffen. Das wird noch mal hart werden, wenn am Ende der nächsten Woche schon wieder ein langes Wochenende vor uns liegt mit dem 1. Mai am Freitag. Das ist ja der große Tag des Demonstrationsrechts – und wir wissen alle, wie bunt und manchmal auch unbunt das Leben an diesem 1. Mai in den vergangenen Jahren war. Schon wieder zu Hause zu bleiben: Das wird zu einer Herausforderung.

Kontakt: