Unter uns gesagt: Eine gute Wahl

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Schön, dass wir uns jetzt an dieser Stelle treffen. Wer die TLZ schon länger liest, der durfte in den vergangenen 21 Jahren mit mir und meiner Kolumne schon manchen Platz in der Zeitung erkunden. Mir ist das ganz lieb, denn nur wer sich verändert, bleibt sich treu. Oder: Wer sich nicht bewegt, wird beiseite geschoben. Lieber individuell, als Teil der großen Masse.

Nun: All das hört sich in diesen Tagen an wie Bemerkungen zum politischen Geschehen. Und tatsächlich finden sich im Alltag überall Anspielungen. Auf dem Weimarer Theaterplatz hat seit Montag jemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Es ist aber dann doch keine Reaktion auf den Wahlsonntag, sondern ein Kunstprojekt mit Blick auf den 9. November.

Während ich noch dem Aufbau der einzelnen Betonelemente zuschaue, sehe ich, dass das Fuhrunternehmen auf seinem Laster den Namen „Linke“ trägt. Ja, schon klar … Und gleich fällt mir wieder ein, dass ich solche Betonstelen – bloß viel höher – zuletzt im Jahr 1999 in Israel am Rande von Betlehem gesehen habe. Und dass es mein Bruder war, der die Maschine für die Herstellung solcher unüberwindbaren Hindernisse montierte. Die Welt, in der wir leben, wird immer kleiner. Aber sie ist alles andere als überschaubar – oder gar eindeutig und klar.

Jetzt also steht Thüringen vor einer Herausforderung. Aber hat der Wähler nicht genau das gewollt? Jeder hat für sich die vermeintlich beste Entscheidung getroffen – und weil wir uns alle vor allem einig sind, dass wir uns nicht mehr auf drei, vier Gruppierungen verlassen wollen bei der Übernahme der politischen Arbeit im Landtag, haben wir dieses Ergebnis bekommen. Wer, wenn nicht wir, haben also, was wir wollten?!