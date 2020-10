Unter uns gesagt: Eine krasse Unwucht

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Wer im Landtag auf die Fraktionen schaut, der sieht vor allem ab der CDU fast nur Männer. Und das zu ändern, hätte über das Paritätsgesetz angegangen werden können. Wir dürfen gespannt sein, wie es bei der Landtagswahl im Jahr 2021 gelingen wird, abseits einer Paritätsregelung zu einer Repräsentanz der Geschlechter zu kommen, die der Zusammensetzung der Gesellschaft entspricht.

Frauen sind auch in den Kommunalparlamenten in bestimmten Parteien unterrepräsentiert. Jene aber, die im Rat nicht stimmberechtigt sind, entscheiden nicht, über sie wird entschieden, und es wird auch an ihnen vorbei festgelegt, was wichtig ist und was nicht.

Bei einer Wahl kann die gleichberechtigte Teilhabe von Kandidatinnen dafür sorgen, dass es dann nicht nur zum klassischen Gruppenbild mit Dame reicht. Viel schwieriger wird es, wenn es um die Frage der kommunalen Spitzenpositionen geht. Direkt gewählte Bürgermeister und Landräte sind ganz selten weiblich. Nicht einmal jede zehnte Kommune in Deutschland wird einer Umfrage zufolge von einer Frau geführt.

Die Abwärtsspirale dreht sich: Der Anteil der Bürgermeisterinnen ist von 11 Prozent im Jahr 2015 auf aktuell 9 Prozent gesunken, heißt es. Je mehr Einwohner einer Gemeinde hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass eine Frau an ihrer Spitze steht. Bei den größeren Städten sind es nur 6 Prozent.

Es gibt durchaus Frauen, die sich trauen: Doch schon im Wahlkampf zeigt sich, wie groß die Unterschiede sind. Mehr als jede vierte Frau (27 Prozent) hat demnach persönliche, verbale Angriffe erlebt oder beklagt einen „schmutzigen Wahlkampf“. Bei den Männern liegt der Anteil bei 17 Prozent. Auch hier müsste es im Sinne der Gesellschaft sein, gemeinsam für einen besseren Umgang zu sorgen. Dann sind faire Wahlen möglich, unabhängig vom Geschlecht.