Unter uns gesagt: Eine traurige Nachricht

Ich habe B. nur einmal persönlich getroffen und zwar beim 50. Geburtstag von C. Wir haben uns gut unterhalten, und in den Jahren seither hat mir C. immer wieder mal am Telefon von B. erzählt: von ihrer Erkrankung, dass sie zur Dialyse muss, dass es ihr wieder besser geht und sie ihren langjährigen Lebensgefährten geheiratet hat … Jüngst erzählte mir C. am Telefon, dass B. gestorben ist. An Corona. Und wie groß ihre Trauer ist – und dass keiner mehr sagen solle, Corona treffen doch vor allem diejenigen, die sowieso bald gestorben wären. (Was ja nichts anderes heißt als: um die ist es nicht weiter schade …) Diese Stimmen sind ja tatsächlich verstärkt zu hören – und zwar von Menschen, die B. vom Alter her eigentlich nahe sein müssten. Bei der Demo jüngst in Berlin waren – wie sich auf den Bildern zeigte – viele von denen, die plus/minus 60 sind und von Glück sagen können, dass ihnen gesundheitlich nicht viel fehlt. Und wenn ihnen etwas zustoßen würde, hätten sie ja Anspruch darauf, bestmöglich behandelt zu werden.

B. wurde nicht die Freiheit genommen, sondern das Leben. Und, Ja: Sie hätte als Dialysepatientin viel dafür gegeben, noch ein paar schöne Jahre zu erleben an der Seite ihres Mannes und im Kreis ihrer Freunde. Aber die Sicht auf das Leben wird eben eine ganz andere, wenn seine Endlichkeit spürbar ist.

