Unter uns gesagt: Eine vielsagende Pause

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Es gibt Personen, die wundern sich neuerdings, wenn sie mal wieder Radio hören. Denn im Hörfunk ist jetzt häufiger als früher von Frauen die Rede. Aber eben nicht nur. Das geht so: Der oder die Sprechende erwähnt beispielsweise Politikerinnen, spricht sie aber mit einer winzigen Pause, etwa: Politiker_innen. Oder spricht von Lehrer_innen. Oder von Geschäftsführer_innen. Das hört sich dann, wenn man nicht auf den Moment der Lautlosigkeit achtet, so an, als werde ausschließlich von Frauen berichtet. Oder wie manche sagen: nur von Frauen.

Dabei ist der Gehalt dieser kleinen Phase des Nichtsprechens viel umfassender – geradezu vielsagend. Dieses kurze Innehalten vor dem Wortteil „innen“ macht zum einen klar: Hier geht es um Männer – kurze Pause – und Frauen. Und zudem geht es – das ist die zweite Botschaft dieser kurzen Pause – um alle. Mit dieser Betonung, denn auch kein Ton ist Teil der Betonung, sparen sich die Sprechenden viel Zeit: Es müssen nicht Männer und Frauen (also beispielsweise Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen) benannt werden, es muss auch keine Konstruktion wie Geschäftsführende gewählt werden; und es muss nicht darauf hingewiesen werden, dass sich nicht jeder in Mann-oder-Frau-Schubladen einordnen lässt oder einordnen lassen will.

Ja, für manche klingt diese kleine Pause, wenn sie erst mal verstanden haben, was damit zum Ausdruck gebracht wird, wie ein Martinshorn direkt am Ohr. Für sie ist das Ausdruck einer ganz schlimmen Entwicklung. Andere lassen sich darauf ein, hören genauer hin und empfinden dies als Rationalisierung und Bereicherung.

