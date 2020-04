Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Einsam oder allein

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Es heißt jetzt oft, dass besonders jene Menschen zu bedauern sind, die allein leben. Nun: Das sind in unserer Single-Gesellschaft ziemlich viele. Und wer sich unter ei-nem Single vorrangig einen 35-Jährigen mit Bindungsangst vorstellt, der sich durchs Leben tindert, der liegt zwar manchmal richtig, meist aber falsch. Unsere Singles sind eher weiblich und über 70: gestandene Frauen und bisweilen auch Männer, die zwar alleine leben, aber meist nicht einsam sind.

Sie haben in aller Regel ein Netzwerk aus Freundinnen, Freunden und Angehörigen. Und wenn sie klug sind, dann gehören zu diesem Geflecht nicht nur Gleichaltrige, sondern auch Menschen jüngeren Alters. Denn: Je älter man ist, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, nach und nach jene zu verlieren, die man schon seit Kindergartenzeiten kennt. In solchen Fällen stehen dann selbst gesellige und an Gemeinschaft interessierte Menschen alleine da.

In diesen Tagen, an denen wir aus unserem gewohnten Alltag nicht nur wegen Corona sondern auch wegen der Feiertage aus unserem gewohnten Alltag gerissen werden, merkt aber auch mancher, der nie allein ist, wie einsam und verlassen man sich in einer Beziehung oder einem Familiengeflecht fühlen kann. Wenn Ihnen das so gehen sollte, dann nutzen Sie bitte die Möglichkeiten des Gesprächs – beispielsweise auch mit der Telefonseelsorge. Denn: Derzeit fallen die eher beiläufigen Worte der Aufmunterung all jener Menschen weg, denen viele sonst nur zufällig begegnen – im Café, in der Bahn, beim Stöbern in kleinen Geschäften. Oder beim Feierabendbier …

Ich wünsche Ihnen, dass sich Ihnen in diesen Zeiten kein dunkler Schleier auf das Gemüt legt. Und wenn doch: Sprechen Sie es an – und suchen Sie sich Hilfe. Das Leben lohnt sich. Das lehrt uns – alle Jahre wieder – dieses Fest der Auferstehung: Frohe Ostern!

