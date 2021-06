Unter uns gesagt: Endlich!

Gerlinde Sommer zum Tage.

Liebe Leserinnen, liebe Leser. Da stehen wir also maskiert vor der Eisdiele und freuen uns. Endlich sommerlich warm. Die meisten setzen auf Tüten, um dann weiterzugehen. Außengastronomie scheint vielen noch zu kompliziert, weswegen auch mancher Wirt oder Eisverkäufer lieber die Bänke noch nicht aufstellt. Aber das wird schon. Bald.

Um die wenigen Grillstellen irgendwo an einem See oder Bachlauf lagern die Ausflügler. Jede Decke scheint eine Insel der Glückseligkeit. Die Kinder spielen am Wasser; und es sind keine Klagen zu hören, dass es zu kalt sei oder zu langweilig. Wurden die Ansprüche heruntergeschraubt? Oder hat sich manches einfach relativiert? Inzwischen wirkt einiges wieder so wie vor 40, 50 Jahren beim Ausflug an Sonn- und Feiertagen. Selbstversorgung. So eine Art neue Bescheidenheit vielleicht. Oder einfach der Notwendigkeit geschuldet. Egal, so lange die Beteiligten glücklich sind. Natürlich sind jetzt viele mit E-Bikes und fast keiner mehr ohne Helm unterwegs. Das unterscheidet die Ausflugsfotos von einst und jetzt. Aber das Picknick ist und bleibt der Höhepunkt.

Nein, niemand hätte Corona gebraucht, um wieder an diesen einfachen Freizeitbeschäftigungen Vergnügen zu finden. Aber bei all den Einschränkungen, die immer noch gelten, ist interessant zu sehen, mit wie wenig sich ein schöner Ausflug gestalten lässt. Und umso mehr werden wir sagen: Endlich! Wenn endlich wieder ohne Reservierung, Registrierung und Nachweis eine Gaststätte, ein Kino, Theater, Museum oder was auch immer besucht werden kann. Wenn kein Zeitfenster im Schwimmbad gebucht werden muss. Wenn endlich spontane Vorhaben umgesetzt werden können. Denn das fehlt. Und es ist doch nur ein Teilaspekt bei alledem, das wir so gerne wieder tun wollen.

g.sommer@tlz.de