Unter uns gesagt: Feiern im kleinen Kreis

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Seit März gab es in meinem Umfeld so gut wie keine zwingenden Anlässe für private Feiern: Hochzeiten standen in der engeren Familie nicht an, verstorben ist gottlob niemand, so dass sich nicht die Frage stellte, wer zur Beerdigung kommen darf. Kein Kind aus der Verwandtschaft wurde in diesem Herbst eingeschult.

Nächstes Jahr gibt es dagegen eine Erstkommunion und eine Konfirmation zu feiern, wenn es kommen kann, wie es eigentlich kommen soll. Diese Familien hadern mit dem Unsicherheitsfaktor: Einerseits wird in einer Gaststätte schon mal ein Tisch belegt, andererseits steht nicht wirklich fest, ob die Feste, die fürs Frühjahr 2021 terminiert sind, womöglich verschoben werden müssen.

Ein Bekannter hat die Feier zu seinem runden Geburtstag verschoben – und bleibt jetzt vorerst 39, wie wir frotzeln. Derweil hatte ein Verwandter zum 60. Geburtstag eingeladen: Gefeiert wurde draußen, mit Abstand und Vernunft. Wir lagen uns nicht in den Armen – und haben uns alle gefreut, wieder einmal in alter Frische zusammenzukommen.

Und im Winter: drinnen kleiner Kreis. Aber was heißt schon kleiner Kreis? Manche fangen erst gar nicht an zu feiern, wenn die Gästezahl nicht dreistellig ist. Für sie ist eine Reduzierung auf zwei Dutzend bestimmt ein schwerer Einschnitt. Bei Kindern heißt es ja: so viele Jahre, so viele Gäste… Aber das kann ja nun nicht der Maßstab für einen 70. Geburtstag in diesen Zeiten sein?!

Bei einer Umfrage haben übrigens jüngst 85 Prozent der Befragten erklärt, dass eine Höchstgastzahl von 50 Personen aus ihrer Sicht in die richtige Richtung gehe. Und wenn die Infektionszahlen steigen, sollte reduziert werden. Für alle, die im Winter groß Geburtstag feiern wollten, ist es vielleicht klüger, lieber im Sommer 2021 zum Grillfest einzuladen...

