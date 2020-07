Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Frei und sicher

Sicherheit oder Freiheit? Mit solchen Worten sind ganze Wahlkämpfe bestritten worden. Und in gewisser Weise war die Frage wohlfeil, weil es nicht um 100 Prozent Sicherheit und 100 Prozent Freiheit gibt. Eine Partei steht mehr hier oder dort auf dem Boden des Grundgesetzes - und eher in der Mitte dieses demokratischen Geländes und nicht in den verminten Ecken und so ganz randständig, wo nicht klar ist, wer wie was und wo.

Aber gehen wir weg von der Parteipolitik und mitten hinein ins pralle Jetzt einer gelebten Demokratie. Die macht ja nicht Ferien, nur weil ein ganz besonderes Schuljahr sein Ende findet. Sicherheit oder Freiheit: Das bedeutet nun in nicht wenigen Familien Streit darüber, wo Urlaub gemacht werden kann. Eine Frage der Sicherheit. Manche Menschen sind es einfach leid, dass sie sich jetzt auch noch bei der Wahl der Reiseziele einschränken sollen. Mir egal - Corona bleibt zu Hause, ich habe jetzt Ferien. Aber so einfach ist das ja nicht mit der Freiheit in Verantwortung für sich und andere. Zugleich ist da das anhaltende Gefühl der Fremdsteuerung: All das macht manche Menschen mürbe und steigert ihren Unmut, ihre Ungeduld und ihre nicht eingestandene Verunsicherung.

Corona ist nicht weg. Gerade habe ich erfahren, dass ein entfernter Bekannter in Quarantäne muss, weil eine Verwandte erkrankt ist. Jüngst war er zur Familienfeier.

Sicherheit oder Freiheit? Der sicherste Weg ist derzeit, sich die Freiheit zu gönnen, möglichst auf Abstand zu gehen. Allen Betroffenen wünsche ich gute Genesung.