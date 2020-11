Unter uns gesagt: Ganz schmal geworden

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als der Fernsprechapparat Allgemeingut wurde? Telefone hatten Kabel und standen meist im Flur – und wer ein wenig Bewegungsfreiheit wollte, der leistete sich eine längere Schnur, die zusätzliche Gebühren verursachte … Die Veränderungen waren dann rasant: Erst kamen die schnurlosen Telefone – und mit ihnen die ewige Sucherei. Wenig später sollte schon die Ära der Mobiltelefone beginnen: Erst waren sie groß und schwer wie ein Ziegelstein – unerschwinglich auch im Preis, dann wurden sie klein wie eine Zigarettenschachtel und konnten schon deutlich mehr als nur Sprache übermitteln. Es war die Zeit der SMS. Heute muss es in aller Regel ein Smartphone sein – und mit dem wird per Buchstaben, Sprachnachrichten oder Videoschalten von Angesicht zu Angesicht kommuniziert.

Zur Sprechstelle im Haus gehörte einst das Telefonbuch. Heute ist das womöglich erklärungsbedürftig: Es handelt sich um eine analoge, öffentlich zugängliche Sammlung von Telefonnummern aus der näheren Umgebung. Das Telefonbuch war in den 1990ern und den Nuller-Jahre eine dicke Schwarte. Die Bücher hatten ein derartiges Gewicht, dass man in der Nachnutzung zwischen den Blättern Blumen pressen konnte. Und nun? Mancher fragt sich wahrscheinlich, ob es überhaupt noch Telefonbücher gibt. Ja! Ich habe jetzt aus Gründen der Nostalgie ein neues Telefonbuch beim Postbesuch mit ins Büro genommen. Es ist für Erfurt, enthält aber Nummern vom Amt Wachsenburg über Ilmenau bis Apolda, Weimar und Wormstedt. Es hat weniger als 400 Seiten für diesen Einzugsbereich und wirkt daher einigermaßen mager! Informativ bleibt es weiterhin.

Kontakt: g.sommer