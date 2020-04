Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unter uns gesagt: Geduld üben

Liebe Leserinnen,

liebe Leser!

Es ist nicht einfach in diesen Tagen das richtige Maß zu finden. Die einen sind in Angst. Und Angst ist immer ein schlechter Berater. Die anderen finden: Wenn im näheren Umfeld bisher nichts Schlimmeres passiert ist, dann wird die Gefahr auch insgesamt sicherlich nicht so groß sein. Also: Rückkehr zur Normalität.

Wobei: Das dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben, dass es diese Rückkehr so schnell nicht geben wird – und zwar unabhängig davon, was die Ministerpräsidenten heute mit der Kanzlerin im Detail verhandeln werden.

Sie können sich Expertenrat holen – und das tun sie ja auch. Aber gerade die seriösen Berater und Beraterinnen machen auch deutlich, dass ihr Wissen nicht allumfassend und ihre Hinweis nur zum Teil gesichert sind. Letztlich haben die Politikerinnen und Politiker die ganze Verantwortung. Und sie können in dieser Lage auch immer wieder irren oder knapp daneben liegen: Also eine Regelung zu früh oder zu spät treffen, zu restriktiv oder zu lax reagieren, zu früh oder zu spät eine Einschränkung lockern… Und sie müssen darauf achten, neben den Regeln, die uneingeschränkt gelten, auch Empfehlungen zu geben, denen sich die Menschen vernünftigerweise anschließen, wenn es ihnen möglich ist.

Aus meiner Sicht werden uns die Abstandsgebote noch lange begleiten. Denn nur bei genügend Abstand können auch wieder jene Geschäfte und Einrichtungen öffnen, die jetzt noch geschlossen sind. Und womöglich sollten wir dann auch Mund-Nase-Masken tragen, wo wir uns womöglich zu nahe kommen. Dafür benötigen wir aber erst mal genügend Masken… In Jena hat sich gezeigt, dass es geht. Aber geht das auch für 80 Millionen Menschen im ganzen Land? – Wir werden uns bis zu all den Antworten noch in Geduld üben müssen.

